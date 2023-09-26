Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında 3 sahipsiz köpek telef oldu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan metruk bir binada çıkan yangında 3 sahipsiz köpek hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki katlı metruk binada çıkan yangında 3 sahipsiz köpek telef oldu.

Bahçelievler Mahallesi 2004 Sokak'ta bulunan ahşap metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binanın yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin sardığı binanın bazı kısımlarında çökmeler meydana geldi. Yangın, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile söndürüldü.

Zarar gören binada yangının ardından yapılan incelemede, 3 sahipsiz köpeğin telef olduğu belirlendi.

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