Çorum'un Osmancık ilçesinde nehre düşen inek kurtarıldı
Çorum'un Osmancık ilçesinde bir inek, Kızılırmak Nehri'ne düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan inek, sahibine teslim edildi. İnek sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Çorum'un Osmancık ilçesinde nehre düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Eymir Mahallesi'nde Ahmet Taşkınel'e ait inek tarlada otladığı sırada Kızılırmak Nehri'ne düştü. Taşkınel'in yardım istemesi üzerine bölgeye Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personeli iş makinesine bağlı ipe ineği bağlayarak kıyıya çıkardı. İnek sahibine teslim edildi.
Taşkınel, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA / Yaşam