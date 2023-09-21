Çorum'un Osmancık ilçesinde nehre düşen inek kurtarıldı

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir inek, Kızılırmak Nehri'ne düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan inek, sahibine teslim edildi. İnek sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.