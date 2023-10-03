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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, ismi henüz öğrenilemeyen bir minibüs yol kenarına devrildi. Kazada sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.