Çorum'un Bayat İlçesi Yakınlarında Yüzlerce Dönüm Alan Anız Yangınında Yandı

Çorum'un Bayat İlçesi yakınlarında çıkış nedeni bilinmeyen anız yangınında yüzlerce dönüm alan zarar gördü. Yangın, itfaiye, jandarma ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ve hasar tespitiyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Çorum'un Bayat İlçesi yakınlarında, çıkış nedeni bilinmeyen anız yangınında yüzlerce dönüm alan yandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayat'ın Kavakkırı köyü mevkiinde başlayan anız yangını kısa süre büyüyerek çevrede bulunan tarlalara sıçradı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Bayat İtfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi. Büyük bir alana yayılan ve yüzlerce dönüm alanı etkilyeyen yangın itfaiye, jandarma ve köylülerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı.

Halen söndürme çalışmaları devam eden yangında, anız ve kuru otlar yanarken, yanan tarlalarda bulunan çok sayıda hayvanda telef oldu.

Jandarma'nın yangınla ilgili olarak başlattığı soruşturma devam ederken, itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti konusundaki çalışmalarının sürdürdüğü bildirildi. - ÇORUM