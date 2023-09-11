Çorum'un Alaca ilçesinde bir çocuk, soğan kesme makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde soğan kesme makinesinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, B.İ. (7) ailesiyle birlikte Hışır yolu mevkiinde bulunan soğan tarlasına gitti. Tarlada M.K. yönetimindeki traktöre bağlı soğan kesme makinesine binen küçük çocuk, bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü. Soğan kesme makinesinin altında kalan çocuk ağır yaralandı. Yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Traktör sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM