Çorum'un Alaca ilçesinde fırtına etkili oldu, evlerin çatıları uçtu
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Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle evlerin çatıları uçarken, amatör maç ise ertelendi.
Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle evlerin çatıları uçarken, amatör maç ise ertelendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Çorum'da, beklenen fırtına etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan fırtınaya dayanamayan bazı binaların çatısı uçtu. Olaylarda yaralanan olmadı.
Öte yandan, ilçede oynanacak Alaca Belediyespor ve Gülabibeyspor maçı da olumsuz hava şartları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam