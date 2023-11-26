Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle evlerin çatıları uçarken, amatör maç ise ertelendi.

Çorum'un Alaca ilçesinde fırtına etkili oldu, evlerin çatıları uçtu

Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle evlerin çatıları uçarken, amatör maç ise ertelendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Çorum'da, beklenen fırtına etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan fırtınaya dayanamayan bazı binaların çatısı uçtu. Olaylarda yaralanan olmadı.

Öte yandan, ilçede oynanacak Alaca Belediyespor ve Gülabibeyspor maçı da olumsuz hava şartları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. - ÇORUM