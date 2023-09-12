Çorum'un Alaca ilçesinde 3 araçlı kaza: 4 yaralı
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
T.A.Ş. idaresindeki 19 ADJ 998 plakalı hafif ticari araç, Zile Caddesi'nde İ.I'nın kullandığı 19 LK 564 plakalı hafif ticari araç ve M.D. yönetimindeki 06 HE 0262 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerden İ.I. ile otomobilde bulunan S.E, E.N.E. ve Ö.F.E. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam