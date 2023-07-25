Çorum Sungurlu'da Hafızlık Kur'an Kursu ve Müştemilatı Tamamlanıyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, 2019 yılında yapımına başlanan Hafızlık Kur'an kursu ve müştemilatında sona yaklaşılıyor. İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, kursta incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Kursta, Müftülük hizmet binası, lojmanlar, 4-6 yaş Kur'an kursu ve cami bulunuyor. Kursun tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, 2019 yılında yapımına başlanılan Hafızlık Kur'an kursu ve müştemilatında sona yaklaşılıyor.

İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, Bahçelievler Mahallesi şehir stadı yanında yapımı devam eden kursta incelemelerde bulunarak dernek başkanı Recep Balkanoğlu'ndan bilgi aldı. İlçe Müftüsü Süleyman, "Kur'an kursu 5 kattan oluşan içerisinde Müftülük hizmet binası, lojmanlar, 4-6 yaş Kur'an kursu ve avlu içerisinde camide barındıran kompleks bir yapıdır. Kursun halıları döşenmiş olup yatakhane, sınıflar, mutfak vb. mefruşat çalışmaları devam etmektedir. Kursumuzu yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirebilmek için gayret ediyoruz. Rabbim hayır sahiplerinden razı olsun. Kursu bir an önce açıp hayırlı nesiller yetiştirebilmeyi nasip eylesin" dedi. - ÇORUM