Çorum Oğuzlar ilçesinde Gaziler Günü kutlandı
19 Eylül Gaziler Günü, Çorum Oğuzlar ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı. Törende çelenk sunumu yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene gaziler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
19 Eylül Gaziler Günü, Çorum Oğuzlar ilçesinde kutlandı.
100. Yıl Atatürk Anıtı'na Oğuzlar Kaymakamı Ali Emre Tekin, Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ve Kıbrıs gazisi Halil Kıdak tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi.
Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene gaziler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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Kaynak: AA / Yaşam