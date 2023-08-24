Çorum İskilip'te Mutfak Tüpü Patlaması Sonucu Yangın Çıktı

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı İkipınar köyünde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Bekar'a ait ahşap evde, mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ÇORUM