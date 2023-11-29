Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü İsmail Şahan'ın babası Enver Şahan son yolculuğuna uğurlandı

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri Şube Müdürü İsmail Şahan'ın babası Enver Şahan'ın vefatı üzerine düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri Şube Müdürü İsmail Şahan'ın vefat babası Enver Şahan, son yolcuğuna uğurlandı.

Çorum'da geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat eden Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri Şube Müdürü İsmail Şahan'ın babası Enver Şahan'ın (78) cenazesi, düzenlenen cenaze töreni ile on yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazına müteakiben Alaca ilçesi Sebilullah Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şahan'ın cenazesi Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. - ÇORUM