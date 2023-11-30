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Çorum Emniyet Müdürü ve eşi özel çocuklarla buluştu

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Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve eşi Figen Pehlivan, Anadolu Özel Eğitim Okulu'nu ziyaret ederek özel çocuklarla bir araya geldi. Pehlivan çifti, öğrencilerle sohbet edip ilgilendi ve okul hakkında bilgi aldı. Ziyaretin amacı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi özel çocuklarla bir araya gelmekti. Pehlivan, okulun ailelere büyük destek olduğunu ve çocuklara moral vermekten mutluluk duyduklarını belirtti. Ziyaret sonunda çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve Figen Pehlivan, özel çocuklarla bir araya geldi.

Anadolu Öğzel Eğitim Okulu'nu ziyaret eden Pehlivan çifti, sohbet ettikleri öğrencilerle yakından ilgilendi. Pehlivan'a merkez hakkında Okul Müdürü Sabriye Esen bilgi verdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi özel çocuklarla bir araya gelmek istediklerini dile getiren İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, "Bizleri misafir eden okul müdürümüz ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Ailelere çok büyük destek olduklarını gördük. Çocuklarımızın güzel şeyler öğrendiğini gördük. Çok duygulu anlar yaşadık. Burada okulumuzun ailelere çok büyük destek verdiğini gördük. Çocuklarımıza biraz moral verebildiysek bizim için çok kıymetli " dedi.

Ziyaret sonunda Pehlivan, çocuklara hediyeler dağıttı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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