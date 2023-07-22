Çorum'da Zehirli Sarıkız Örümceği Paniği

Çorum'da güçlü zehre sahip olan, 1 metre yükseğe kadar zıplayabilen ve akrep bile avlayabilen 'sarıkız' örümceği paniği devam ediyor. Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan zehirli 'sarıkız örümceği' bu kez merkeze bağlı Üyük köyünde görüldü. Zehirli örümceğe karşı vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

Çorum'da güçlü zehre sahip olan, 1 metre yükseğe kadar zıplayabilen ve akrep bile avlayabilen "sarıkız" örümceği paniği devam ediyor.

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan zehirli "sarıkız örümceği" bu kez merkeze bağlı Üyük köyünde görüldü. Çiftçilikle uğraşan Onur Temiz, tarlasına gitmek için tarım aletlerini hazırlarken diğer türlerden farklı gördüğü bir örümceği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Örümceğin türünü merak eden Temiz, türün halk arasında "et yiyen örümcek" olarak bilinen "Sarıkız örümceği" olduğunu öğrendi.

Zehirli örümceğe karşı vatandaşların dikkatli olması öneriliyor. - ÇORUM