Çorum'da Yılanı Kovalayan Adamın Cesareti

ÇORUM'da Akif Kara yolda gördüğü yılanı araçların ezmemesi için 'Pist, geç hadi geç' diyerek kovaladı.

Çorum'un İskilip yolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yılanı gören Akif Kara, ezilmemesi için büyük çaba harcadı. Yolun ortasında yılanı görünce hızla gelen araçların ezebileceğini düşünen Akif Kara, 'Pist, geç hadi geç' diemesi cep telefonu ile kaydedildi. Yılanın hızlı bir şekilde karşıyageçmesini sağlayıp 'güle güle' diyerek bölgeden ayrıldı. Yılan ise arazide gözden kayboldu.(DHA)