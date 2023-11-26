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Çorum'da yangın paniği: 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

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Yaşam Haberleri
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Çorum'da bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Çorum'da bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Kafkasevler 24. Sokak'ta bir apartmandaki dairede sobadan sıçrayan kıvılcımlar ile evde bulunan koltuk tutuştu. Yangın ihbarı üzerine olay yerine polis ve Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından binadan tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

İtfaiye Çorum İtfaiye 3. Sayfa Yaşam Haberler

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