Çorum'da yangın paniği: 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

Çorum'da bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Kafkasevler 24. Sokak'ta bir apartmandaki dairede sobadan sıçrayan kıvılcımlar ile evde bulunan koltuk tutuştu. Yangın ihbarı üzerine olay yerine polis ve Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından binadan tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. - ÇORUM