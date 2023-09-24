Çorum'da traktör devrildi, sürücü yaralandı
Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çorum'un Mecitözü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Boyacı köyünde Hamdi Ç'nin (25) kullandığı 19 NA 185 plakalı traktör şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Mecitözü Devlet Hastanesi'nden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Hamdi Ç'nin vücudundaki kırıklar nedeni ile tedavisinin ortopedi servisinde devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam