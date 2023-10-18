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Çorum'da traktör devrildi, bir kişi yaralandı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde meydana gelen kazada, traktörün römorkunun altında kalan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.