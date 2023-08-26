Çorum'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan 3 sürücüye 23 bin 234 lira para cezası
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Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda, trafik güvenliğini tehlikeye sokan 3 araç sürücüsüne toplamda 23 bin 234 lira idari para cezası kesildi. Araçlar trafikten men edilerek otoparka çekici vasıtasıyla kaldırıldı.
Çorum'da trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 3 sürücüye 23 bin 234 lira para cezası verildi.
Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 3 araç, takip sonrası durduruldu.
Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, yüksek sesle müzik yayını yapmak, trafiğe aykırı ışık donanımı bulundurmak ve polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymamaktan araç sürücülerine toplam 23 bin 234 lira idari para cezası kesildi.
Trafikten men edilen araçlar, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Yaşam