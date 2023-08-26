Çorum'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan 3 sürücüye 23 bin 234 lira para cezası

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda, trafik güvenliğini tehlikeye sokan 3 araç sürücüsüne toplamda 23 bin 234 lira idari para cezası kesildi. Araçlar trafikten men edilerek otoparka çekici vasıtasıyla kaldırıldı.