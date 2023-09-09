Çorum'da Tır Kasasındaki Demir Rampa Bir Kişinin Ölümüne Neden Oldu

Çorum Belediyesine ait araç bakım ikmal merkezinde çalışan bir kişi, üzerine tır kasasındaki demir rampanın düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak yapılan müdahalelere rağmen kişi kurtarılamadı.