Çorum'da Tır Kasasındaki Demir Rampa Bir Kişinin Ölümüne Neden Oldu
Çorum Belediyesine ait araç bakım ikmal merkezinde çalışan bir kişi, üzerine tır kasasındaki demir rampanın düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak yapılan müdahalelere rağmen kişi kurtarılamadı.
Çorum'da bir kişi, üzerine tır kasasındaki demir rampanın düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Çorum Belediyesine ait araç bakım ikmal merkezinde çalışan Yasin Ö'nün (27) üzerine, iş makinesi taşıyan tırın kasasındaki demir rampa düştü.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yasin Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Yaşam