Çorum'da ters yöne giren tır ile hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Çorum'da şehir merkezi istikametine ters yönden giren bir tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.