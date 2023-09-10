Çorum'da tekstil yüklü TIR devrildi ve yanmaya başladı

Çorum'un Osmancık ilçesinde tekstil ürünü taşıyan TIR devrildi ve yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yaralı kurtulan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde tekstil ürünü taşıyan TIR devrildi. Devrilen TIR yanmaya başladı itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, yaralı kurtulan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza İstanbul-Samsun D-100 Karayolu Kınalıtaş mevkisinde meydana geldi.

İstanbul'dan yurt dışına tekstil ürünü götüren Murat Erdogan (35)yönetimindeki UM-008-UT plakalı TIR yoldan çıkarak su ishale menfezine çarpıp devrildi. Araç sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan babası Yaşar Erdoğan (61) yaralandı. Bu sırada TIR 'da yangın çıktı. Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait itfaiye aracının zamaniında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yaralılar ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)