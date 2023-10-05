Çorum'da su kuyusu açarken toprak kayması sonucu hayatını kaybeden kişi
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşanan olayda, Erdal Çobaner adlı kişi arazisinde su kuyusu açarken toprak kayması sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çobaner'in cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde arazisinde su kuyusu açan kişi toprak kayması sonucu hayatını kaybetti.
Türkhacılarhanı köyünde yaşayan Erdal Çobaner (52), iş makinesiyle kazdığı su kuyusunda inceleme yaptığı sırada toprak kayması meydana geldi.
Çobaner, toprak altında kaldı.
İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ve Sungurlu Belediyesine bağlı ekiplerce toprak altından çıkarılan Çobaner'in cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.