Çorum'da son 21 günde yapılan denetimlerde 142 araç trafikten men edildi, 11 bin 824 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülerine ise 3 milyon 471 bin 352 lira cezai işlem uygulandı.

Çorum'da son 21 günde yapılan denetimlerde 142 araç trafikten men edildi, 11 bin 824 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülerine ise 3 milyon 471 bin 352 lira cezai işlem uygulandı.

Kentte artan trafik denetimlerinde, muayenesi geçmiş, modifiye edilmiş ve kural ihlali yapan 142 araç trafikten men edildi. 14 Ağustos - 04 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 11 bin 824 araç kontrol edilirken kusurlu bulunan araç sürücüne 3 milyon 471 bin 352 lira para cezası uygulandı. İl merkezinde emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükunu temin etmek amacıyla trafik ekipleri tarafından yürütülen denetimler esnasında 59 araç teknik değişiklikten, 83 araç ise muayene yaptırmamaktan dolayı trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı belirlenen ve alkol cihazını üflemeyi reddeden 47 sürücü hakkında da adli işlem yapıldı.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yaptığı açıklamada, halkın huzur ve sükunun sağlanması için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bu tür uygulama ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. - ÇORUM