Çorum'da şiddetli rüzgarın etkisiyle bir binanın çatısı uçtu ve ağaçlar devrildi. Fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

ERKAN KARACA

Çorum'da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, bir binanın çatısındaki aydınlatma camları boş araziye savruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu kodla şiddetli rüzgar uyarısı verilen Çorum'da bir binanın çatısı uçtu. Fen Lisesi Caddesi üzerinde bulunan Hitit Gğrenci Yurdu önündeki ağaç, fırtınanın şiddetine dayanamayarak ikiye bölündü. Devrilen ağaç bir süre trafiğin kapanmasına neden oldu.

Ağaç parçalarının ekipler tarafından yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Çorum'da fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.