Çorum'da Samanlık ve Ahır Yangını

ÇORUM'da samanlıkta çıkan ve ahıra da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yoğunpelit köyünde meydana geldi. Deniz Şahin'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki ahıra da sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürürken, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)