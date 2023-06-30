Çorum'da Ormanda Yürüyüş Yapan Kişi Uçuruma Yuvarlandı

Çorum'da ormanda yürüyüşe çıkan Ömer Faruk Çal, dengesini kaybederek 120 metreden uçuruma yuvarlandı. Olayın ardından bölgeye arama-kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bilinci açık olan Çal, hastaneye kaldırıldı.

ÇORUM'daki ormanda yürüyüşe çıkan Ömer Faruk Çal (33), dengesini kaybedip, 120 metreden uçuruma yuvarlandı.

Yürüyüş yapmak için ormana giden Ömer Faruk Çal, Eskiyol-Harmancık köyü mevkisinde dengesini kaybedip, 120 metreden uçuruma yuvarlandı. İhbarla bölgeye arama-kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bilinci açık olduğu gözlenen Çal, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.