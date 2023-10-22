Çorum'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı
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Yaşam Haberleri
Çorum'da meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Kazada yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Aliye B. (17) idaresindeki 19 ADU 771 plakalı motosiklet, Samsun-Ankara kara yolu Burunçiftlik Kavşağı'nda devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan genç kız, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam