Çorum'da motosiklet kazası: 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 2 Eylül'de meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, A.K. yönetimindeki otomobil ve Y.E.A yönetimindeki motosiklet trafik lambalarının gayri faal olduğu Sanayi kavşağında çarpıştı. Kazanın ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Y.E.A. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Kazanın güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde motosiklet ve otomobilin çarpışmasının ardından motosikletin metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı. - ÇORUM