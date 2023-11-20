Çorum'da motosiklet ile ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Çorum'un Kale Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Çorum'da motosiklet ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. idaresindeki 19 UE 414 plakalı ticari araç ile G.G. idaresindeki 19 ADC 953 plakalı motosiklet Aydınlıkevler 6. Sokak'ta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM