Çorum'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı
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Çorum'da M.A. idaresindeki otomobil ile M.Ü'nün kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
??????? Çorum'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 42 BIY 77 plakalı otomobil ile M.Ü'nün kullandığı 19 ACD 090 plakalı motosiklet, Fatih Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Yaşam