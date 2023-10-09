Çorum'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Çorum'da Kale Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Çorum'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan A. İdaresindeki 19 HS 963 plakalı otomobil ile Mustafa Can İ. idaresindeki plakasız motosiklet Gelincik Sokak'ta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Kevser K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM