Çorum'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Çorum'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet T. yönetimindeki 06 DCG 686 plakalı otomobil ile Özcan K. yönetimindeki 19 AAY 908 plakalı motosiklet cadde üzerinde çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Özcan K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Cihad B., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM