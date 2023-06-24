Çorum'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçıların mesaisi yoğunlaşıyor

Tarihi Çöplük Çarşısı başta olmak üzere kentin farklı noktalarındaki bıçakçılar, bir yandan kendi ürünlerinin satışını yaparken diğer yandan da vatandaşların bıçaklarını bileme makinesiyle keskinleştiriyor. Ustalar, bilemenin yanı sıra vatandaşların getirdiği kırık bıçakları onarıyor.

Çorum'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçıların mesaisi yoğunlaştı.

Tarihi Çöplük Çarşısı başta olmak üzere kentin farklı noktalarındaki bıçakçılar, bir yandan kendi ürünlerinin satışını yaparken diğer yandan da vatandaşların bıçaklarını bileme makinesiyle keskinleştiriyor.

Ustalar, bilemenin yanı sıra vatandaşların getirdiği kırık bıçakları onarıyor.

Eski Kerebi Gazi Çarşısı'nda faaliyet gösteren bıçak ustası Abdulsamet Poyraz, bayram nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Bıçağın yanı sıra satır, balta gibi gereçlerin satış ve onarımına talebin arttığını belirten Poyraz, "Bıçakçılar olarak bu yoğunluktan memnunuz. İnsanlar bıçaklarını getirip bize bırakıyor. Biz de daha iyi hale getirip teslim ediyoruz. Bu yıl Çorum'da bıçak bileme 10, balta ve satır 20 lira ücretle yapılıyor." dedi.

Kurban keserken kazalar yaşanabildiğine dikkati çeken Poyraz, "Kurban kesenler profesyonel olmalı ve profesyonel aletler kullanmalı." diye konuştu.