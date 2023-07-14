Çorum'da köpeğin saldırısı sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Çorum'da yaşanan olayda, A.Ş. isimli kadın komşusuna ait olduğunu iddia ettiği köpeğin saldırısına uğradı. Kolundan ve bacağından yaralanan kadın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kadının tedavi sonrası köpeğin sahibinden şikayetçi olacağı belirtildi.