Çorum'da kömür satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Çorum il merkezinde bulunan bir kömür satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Çorum'da kömür satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde, Çorum il merkezi Gülabibey Mahallesi Sanayi 4. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömür satışı yapılan bir işletmede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM