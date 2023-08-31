Çorum'da Kamyonun Lastikleri Alev Aldı
Yaşam Haberleri
Çorum'un Alaca ilçesinde seyir halinde olan bir kamyonun lastikleri alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Çorum'un Alaca ilçesinde seyir haline olan kamyonun lastikleri alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Kahramanmaraş'a giden Nurettin Akçadağ idaresindeki 46 AU 367 plakalı döküm malzemesi yüklü kamyonun Küre Köyü yakınlarında balatalarının ısınması sonucu arka lastiklerinden alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü itfaiyeyi arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam