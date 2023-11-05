Çorum'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Çorum'da Boran Deller (22) idaresindeki plakasız motosiklet, Emek Caddesi'nde Y. İ'nin kullandığı 19 TS 681 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çorum'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Boran Deller (22) idaresindeki plakasız motosiklet, Emek Caddesi'nde Y. İ'nin kullandığı 19 TS 681 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Yaşam