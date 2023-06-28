Çorum'da kaçan kurbanlık uyuşturucu iğne ile yakalandı

ERKAN KARACA

Çorum'da sahibinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık, kısa süren kovalamacanın ardından belediye ekiplerince uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek yakalandı.

Çorum'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık kısa süreli kovalamaca sonucunda belediye ekiplerince uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek yakalandı.

Çorum hayvan pazarından Aydın Köstekçi tarafından alınan kurbanlık inek, sahibinin elinden kaçtı. Sahibi yakalayamayınca belediye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede kurbanlık ineğin kaçtığı bölgeye gelen ekipler, kurbanlığın ekili tarlada olduğunu tespit etti. Belediye görevlileri, ineği uyuşturucu iğne ile sakinleştirildikten sonra sahibine teslim etti.