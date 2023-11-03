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Çorum'da işçi gübre çuvalları altında hayatını kaybetti

Çorum'un Mecitözü ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait depoda çalışan Muharrem Yıldırım, üzerine devrilen gübre çuvalları sonucu hayatını kaybetti. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, ancak yapılan kontrolde Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.