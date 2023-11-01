Çorum'da iş makinesi taşıyan tır devrildi, 2 işçi hayatını kaybetti
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Çorum'un Kargı ilçesinde İl Özel İdaresi'nde görevli 2 işçi, iş makinesi taşıyan tırın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çorum'un Kargı ilçesinde iş makinesi taşıyan tırın devrilmesi sonucu İl Özel İdaresi'nde görevli 2 işçi hayatını kaybetti.
Kaza, Kargı Yaylası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rüstem Özdemir yönetimindeki iş makinesi yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada İl Özel İdaresi'nde görevli sürü Rüstem Özdemir ile yanında bulunan Yücel Sakallı hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam