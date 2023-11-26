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Çorum'da Fırtına ve Dolu Yağışı: Yıldırım İsabet Etti, Ağaçlar Devrildi

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Yaşam Haberleri
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Çorum'da yaşanan fırtına ve dolu yağışı sonucunda bir binaya yıldırım isabet etti ve ağaçlar devrildi. Çatı ve baca büyük hasar aldı, elektrik kesintisi yaşandı.

ÇORUM'da fırtına ve dolu yağışı, hayatını olumsuz etkiledi. Bir binaya yıldırım isabet ederken, fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kodla uyardığı Çorum'da beklenen fırtına, il genelinde etkili oldu. Fırtına ve dolu yağışı nedeniyle ağaçlar devrildi. Gülabibey Mahallesi Bağcılar 1'inci Cadde'de de bir apartmanın çatısına yıldırım, isabet etti. Çatı ile baca, büyük hasar aldı. Elektrik kesintisi nedeniyle apartmanındaki birçok elektronik cihaz zarar gördü. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler binada inceleme yaparken, fırtına Hürriyet Meydanı'ndaki bir ağacı kökünden söktü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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