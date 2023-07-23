Çorum'da evinin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti
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Çorum'un Kırkdilim köyünde evinin çatısından düşerek yaralanan Nazım Çatal, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi köy mezarlığında defnedildi.
Çorum'da evinin çatısından düşerek yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Kırkdilim köyünde 12 Temmuz'da tadilat için çıktığı tek katlı evinin çatısından toprak zemine düşerek yaralanan Nazım Çatal (59), 11 gündür tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Nazım Çatal'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Yaşam