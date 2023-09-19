Çorum'da evin balkonundan düşen 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Çorum'da bir ailenin 2 aylık kızları, evin balkonundan düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'da evin balkonundan düşen 2 aylık bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay sabah saatlerinde Buharevler Mahallesi Selçuk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan ailesinin 2 aylık kızları Buğlem, balkondan düşerek ağır yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı bebek sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buğlem bebek doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM