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Çorum'da Devrilen Traktörün Sürücüsü Öldü

Çorum'da Devrilen Traktörün Sürücüsü Öldü

Yaşam Haberleri

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Demirşeyh köyünde, M.K. (77) idaresindeki 19 SK 659 plakalı traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. M.K'nin cenazesi Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Demirşeyh köyünde, M.K. (77) idaresindeki 19 SK 659 plakalı traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

M.K'nin cenazesi Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Yaşam

Demirşeyh Sungurlu Çorum Yaşam Haberler

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