Çorum'da çiftlik evinde çıkan yangında 3 bin saman balyası yandı

Çorum'da kullanılmayan çiftlik evinin açık alanındaki yaklaşık 3 bin saman balyası yangın sonucu kül oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Çorum'da kullanılmayan çiftlik evinin açık alanındaki yaklaşık 3 bin saman balyası yandı.

Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler Caddesi'nde kullanılmayan bir çiftlikte yığılı saman balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Yaklaşık 3 bin saman balyasının yandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.