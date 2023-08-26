Çorum'da Ceviz ve Üzüm Bahçeleri Küle Döndü

ERKAN KARACA

Çorum'da, ceviz ve üzüm bahçelerinin bulunduğu yaklaşık 100 dönüm alanın küle döndüğü yangın, dün güçlükle kontrol altına alınabildi.

Yangın, dün; Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Çamlıpınar köyünde çıktı. Edinilen bilgilere göre; bir vatandaşın bahçesinde kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcımlar, kuru otları tutuşturdu. Rüzgarın ve sıcak havanın etkisiyle birlikte bir anda büyüyen yangın, çevredeki vatandaşların çabalarına rağmen kontrol altına alınamadı.

Bölgeye ilk müdahaleyi Laçin Belediyesi İtfaiye ekipleri yaparken, Osmancık Belediyesi İtfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Saatler süren çalışmanın ardından alevler bölgede bulunan ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle köyde bulunan evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

Köy sakinlerinden Gülcan Keser; "Tarlalarda herhalde, inşaat yaparken bir kıvılcım düşmüş herhalde. Öyle çıkmış" dedi.

Evin arkasına baktığında alevleri gördüğünü söyleyen köy sakinlerinden Hatun Keser; "Evin arkasına bir baktım ki ateşler havaya çıkıyor. Dedim bir yerde yangın var. Artık bizim eve doğru geliyordu. Tarlalardan bizim eve doğru geldi. Oraya buraya haber verdik. Allah'a binlerce şükür evi kurtardık. Bağı bahçeyi kurtaramadık. Bağlarımız yandı, ikimiz eltiyiz. Kurban olayım devlete devletin kolu uzundur. Devlet hemen koşa koşa geldi bizi kurtardı. Bağımız, bahçemiz kalmadı." Şeklinde konuştu.

Köyde ikamet eden Ayşe Peker isimli vatandaş ise; "Bir baktım ki duman yukarı kalkıyor. Çocuklar anne kalk köy yanıyor dedi. Evimiz yakın, o yangına yakın evlerimiz." Dedi.

KAZMA VE KÜREKLERLE KOŞTUK

Yangına ilk anda müdahale eden Çamlıpınar Köyü Eski Muhtarı Hüseyin Al; "Koştuk hemen komşularla birlikte. Küreklerimizle, kazmalarımızla sağolsun kaymakam hanım, ilçe başkanımız, belediye başkanımız, komutanlarımız hep birlikte köy halkıyla yangını söndürdük. Fazla bir zaiyat vermeden. Bağ bahçe yandı ama çok şükür evlerde bir şey yok. İtfaiyecilerde çok büyük özveri yaptı. Sağ olsun çalıştılar. Jandarması da itfaiyesi de köy halkı da yardım edenlere teşekkür ediyorum. Can kaybımız yok. Ev kaybımız yok. Büyük bir yangındı köyün üç tarafını çevirmişti yangın. Ormana da sirayet edebilirdi. Evlere sirayet edebilirdi. Yalnız önledik itfaiyemizle, jandarmamızla ve köy halkıyla" dedi.

ORMANA SIÇRASA CİĞERİMİZ YANARDI

Osman Al isimli vatandaş ise şunları söyledi:

"Küreklerle, vatandaş itfaiye hepsi geldiler. Yardımcı oldular yani söndürdük. Allah devletimizden razı olsun. Sağolsunlar. Alan çok yani, baya var. Yani 100 dönüm vardır baya var. Bağ, bahçe hep yandı yani. Ormana yetişemedi ama. Yukarıda havuzumuz var. Havuza kadar yandı. Yani evlere 200 metre kala durdu. Deredeki evlere kardeşimin evi var orda büyük bir tehlike atlattık."

Sadık Kilit isimli vatandaş ise; "Büyük bir tehlike atlattık. Allah'tan köye sıçramadı. Ormana sıçramadı. Ormana çıksa, ormanımız, ciğerimiz yanardı. Allah'a hamd olsun ki ormanımıza yetişmedi. Elimizden geleni yaptık. Kürekle, toprak atarak söndürmeye çalıştık itfaiye gelene kadar." dedi.

Yangınla ilgili ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.