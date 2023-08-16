Çorum'da boş tarlada çıkan anız yangını kontrol altına alındı

Anız yangını büyümeden söndürüldü

ÇORUM - Çorum'da boş tarlada başlayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi Bahar 1. Cadde üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan boş arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.