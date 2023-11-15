Çorum'da Bisiklet Kazası: Çocuk Yaralandı

Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde bisikleti ile yolda seyir halindeyken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Kaza, Denizhan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T. idaresindeki 19 AG 234 plakalı otomobil, M.A. adlı çocuğun kullandığı bisiklete çarptı. Yaralanan M.A.'yı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.A., Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.