Çorum'da bir binanın çatısına yıldırım düştü ve binada elektrik kesintisi yaşandı. Yıldırımın düşmesi sonucunda birçok elektronik eşya zarar gördü.

ERKAN KARACA

Çorum'da bir binanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü binanın çatı kısmındaki bacalar parçalara ayrılırken, binada ve çevresindeki apartmanlarda elektrikler kesildi. Binada bulunan dairelerde birçok elektronik eşya zarar gördü. Oturduğu binanın çatısına yıldırım düşen Ali Karakaş, "Baca yıkılmış komple, bacaya yıldırım düşmüş. Bir televizyonumuz çalışmıyor, kombimizin şu an ne durumda olduğunu bilmiyorum" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kodla uyardığı Çorum'da beklenen fırtına, merkezde, ilçelerde ve köylerde etkili oldu. Edinilen bilgiye göre; Çorum'da Bağcılar 1. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü binanın çatı kısmındaki bacalar parçalara ayrılırken, binada ve çevresindeki apartmanlarda elektrikler kesildi. Yıldırım düşmesinin sebep olduğu elektrik kesintisi nedeniyle birçok elektronik cihaz zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın çatı katı katında incelemelerde bulundu.

Oturduğu binanın çatısına yıldırım düşen Ali Karakaş, "Ben eve yeni geldim, eşime sordum eşim anlattı bana nasıl olduğunu. Mutfakta otururken kombinin camı dışarıya bakıyor yan tarafta oradan bir alev görmüşler. Şimşeğin çaktığını görmüşler. Kombinin borusuna düştüğünü zannetmişler o esnada kombiden bir patlama sesi geliyor. Üzerindeki malzemeleri fırlatıyor. Televizyonun arkasından bir alev çıkıyor. Buzdolabı da aynı şekilde hemen fişleri çekiyorlar. O şekilde bir patlama olmuş. Büyük ihtimalle bacadan olmuş şimdi arkadaşlar tespit etti. Baca yıkılmış komple, bacaya yıldırım düşmüş yani. Hasar olarak, bir televizyonumuz çalışmıyor, kombimizin şu an ne durumda olduğunu bilmiyorum. Diğerlerini daha tespit edemedik, bakamadık" şeklinde konuştu. Bir diğer bina sakinlerinden Zeynep Güngör ise; "Binaya düşmüş. Gürültü duydum, yer gök sarsıldı. Şakır şakır çaktı. Elektrikli şeylere hep zarar verdi" ifadelerini kullandı.

Yıldırım düşmesi sonucunda herhangi bir can kaybının olmadığı belirtilirken, olaydan dolayı panik olan bazı vatandaşlara 112 ekipleri tarafından müdahale edildi.