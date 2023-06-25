Çorum'da Baraj Gölünde Boğulma Olayı
Yaşam Haberleri
Çorum'da piknik yapmak için girdiği Çomar Barajı'nda boğulan Murat Kavaklı'nın cansız bedeni itfaiye dalgıçları tarafından bulundu.
Çorum'da bir kişi, girdiği baraj gölünde boğuldu.
Murat Kavaklı (42), arkadaşlarıyla piknik yapmak için gittiği Çomar Barajı'na girdi.
Kısa süre sonra çırpındığını gören arkadaşları Kavaklı'yı kurtarmak istedi.
İki arkadaş, batmaya başlayan Kavaklı'yı kurtaramayınca sudan çıkarak, 112 Acil Servis'ten yardım talebinde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıç ekibi suda Kavaklı'nın cansız bedenine ulaştı.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Yaşam